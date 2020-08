Io sono leggenda: Will Smith e il prezioso consiglio valido (anche) per un lockdown (Di venerdì 28 agosto 2020) Will Smith ha parlato con alcuni ex prigionieri per comprendere le dinamiche di una vita in isolamento e ha ricevuto un prezioso consiglio valido anche per un lockdown. Al fine di prepararsi al meglio per interpretare Neville in Io sono leggenda, Will Smith ha parlato con alcuni ex prigionieri per comprendere più approfonditamente le dinamiche di una vita in totale isolamento. I prigionieri hanno detto a Smith che la chiave per sopravvivere all'isolamento è seguire un programma rigido. Il concetto della prigionia riaffiora anche analizzando le differenze tra il finale del film e quello del libro: mentre nel film Neville si suicida, facendosi esplodere con ... Leggi su movieplayer

