In arrivo Fibercop. L’Italia si avvicina al resto d’Europa. Il Governo dà il via libera al futuro gestore della banda larga (Di venerdì 28 agosto 2020) Sul fronte del digitale l’Italia si avvia finalmente a diventare un Paese più moderno e in grado di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle aziende. Con il via libera ieri del Governo al progetto di Cdp e Tim per costiturie la società che gestirà le infrastrutture della rete unica a banda larga, a cui si è unita anche Tiscali, è stato compiuto un passo di grande importanza per l’ammodernamento delle telecomunicazioni. Ieri al vertice di maggioranza è stato invitato l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, che ha illustrato i contenuti delle trattativa in corso. Un incontro a cui hanno preso parte il premier Giuseppe Conte, i ministri Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli (nella foto), Paola Pisano, Alfonso Bonafede, ... Leggi su lanotiziagiornale

