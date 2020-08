Flavio Briatore esce dall'ospedale: quarantena a casa della Santanchè (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore trascorrerà il periodo di quarantena dopo le dimissioni dal San Raffaele a casa di Daniela Santanchè. L'imprenditore non sarà ovviamente sotto lo stesso tetto della Santanché, precisa l'Adnkronos che ha dato la notizia, ma avrà a disposizione un'ala indipendente della grande abitazione milanese della senatrice di Fratelli d'Italia. L'uscita dal San Raffaele è prevista per la giornata di domani, Briatore dovrà trattenersi a Milano per le regole di sicurezza sanitaria sul coronavirus che non gli consentono di rientrare nella sua residenza abituale di Montecarlo. Alcune fonti specificano all'Adnkronos che gli stessi sanitari gli avrebbero consigliato di non ... Leggi su iltempo

