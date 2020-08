Esoterismo, Michela: “L’Arcangelo Michele veglia su questa era” (Di venerdì 28 agosto 2020) Michela (nome di fantasia) è una donna di 56 anni intervistata da Giallo. Michela ha raccontato la sua esperienza con l’Esoterismo, spiegando come tutto sia successo un giorno per caso, per poi correggersi: “Anzi no, nulla accade per caso. È l’universo che un giorno mi ha mandato un angelo, perché mi risvegliassi dal mio sonno”. Secondo Michela gli angeli devono essere ascoltati. La donna ha spiegato che sarebbe proprio l’Arcangelo San Michele a vigilare su questa nostra era. Ultimamente, Michela sta frequentando un gruppo Facebook, in cui vengono spiegati come siano gli dei e i pianeti a governare il destino delle persone e ad aiutarle. Il gruppo parla anche dei numeri positivi, dei segnali che ... Leggi su kontrokultura

