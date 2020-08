Enti locali: approvati i loghi degli Enti di decentramento regionale (Di venerdì 28 agosto 2020) Riprendono stemmi Province soppresse nella scorsa legislatura I loghi dei quattro Enti di decentramento regionale riprenderanno gli stemmi delle ex Province affiancati da quello della Regione Friuli Venezia Giulia. Lo ha stabilito la Giunta, su proposta dell’assessore regionale alle Autonomie locali, al fine di conferire una chiara riconoscibilità visiva agli elemEnti grafici e in considerazione del fatto che gli ambiti territoriali di competenza degli Edr corrispondono a quelli delle soppresse Province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia. Come è stato evidenziato dall’assessore, la veste grafica degli Edr è stato coordinata con quella della Regione ... Leggi su udine20

gpcirronis : «Il comune di Alghero riceve i dati sui contagi attraverso le comunicazione ufficiali dell'Autorità sanitaria, ed è… - PippiCalz : RT @PMO_W: @martafana @Tboeri Ma in base a cosa sostiene che: 'Sono materie che non possono che essere contrattate azienda per azienda', se… - eErgaOmnes : RT @acqu_marina: - TgrRaiPuglia : Boccia a Taranto per una conferenza straordinaria tra Stato, regioni ed enti locali sulla sicurezza sanitaria - aitechitalia : #eWelcome24 è compatibile con Bandi, Fondi e Finanziamenti agevolati che lo Stato, le Regioni, le Camere di Commerc… -

Ultime Notizie dalla rete : Enti locali Enti locali: approvati i loghi degli Enti di decentramento regionale Il Gazzettino Impianto rifiuti, Maglione: ‘Danno all’agroalimentare, silenzio Mastella inspiegabile’

“Dopo la contrarietà espressa fin da subito dal M5S, è confortante sapere che almeno la Provincia di Benevento si sia pronunciata contro la realizzazione dell’impianto rifiuti nell’area Asi. Al contr ...

"La Azzolina? Idee confuse..." E le scuole sono costrette a far da sole

"Sei incapace di fare il tuo lavoro". Matteo Salvini non usa mezzi termini rivolgendosi al ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in merito alla ripresa delle attività scolastiche. "Aspetto di capi ...

“Dopo la contrarietà espressa fin da subito dal M5S, è confortante sapere che almeno la Provincia di Benevento si sia pronunciata contro la realizzazione dell’impianto rifiuti nell’area Asi. Al contr ..."Sei incapace di fare il tuo lavoro". Matteo Salvini non usa mezzi termini rivolgendosi al ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in merito alla ripresa delle attività scolastiche. "Aspetto di capi ...