Emilia Clarke racconto imbarazzante: “Odore nauseabondo” (Di venerdì 28 agosto 2020) Emilia Clarke, diventata famosa per la sua interpretazione di Daenerys Targaryen nella serie Il trono di spade, durante l’Edinburgh TV Festival, ha ricordato il suo debutto sulle scene. Emilia è ormai considerata un’attrice di successo e nel corso di questi anni ha avuto un ruolo in numerosi film di successo. L’attrice inglese, ospite del festival, è tornata indietro nel tempo e ha raccontato la sua disastrosa prima esperienza sul set. Emilia Clarke, il racconto imbarazzante La Clarke ha voluto rendere partecipi i suoi fan della sua catastrofica esperienza. Emilia ha raccontato che era il lontano 2009 quando riuscì a ricoprire il suo primo ruolo. L’attrice era stata ingaggiata per una ... Leggi su velvetgossip

L'attrice Emilia Clarke ha ricordato un imbarazzante incidente avvenuto sul set di Doctors, la soap con cui ha debuttato nel mondo della televisione. Emilia Clarke ha condiviso i divertenti dettagli d ...

Emilia Clarke sui costumi di Daenerys: "Scomodissimi, non vedevo l'ora di toglierli"

La vita di una regina non è mai semplice, ma quando a metterle i bastoni tra le rote cono i suoi stessi capelli od abiti la situazione diventa davvero infuocata e mentre Daenerys Targaryen ben sopport ...

L'attrice Emilia Clarke ha ricordato un imbarazzante incidente avvenuto sul set di Doctors, la soap con cui ha debuttato nel mondo della televisione. Emilia Clarke ha condiviso i divertenti dettagli d ...