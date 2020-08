Eliana Michelazzo ricoverata per Covid-19: “Sangue in gola” – VIDEO (Di venerdì 28 agosto 2020) Paura per l’ex agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo che è stata ricoverata per Covid-19: “Sangue in gola e affanno”. La 41enne ex agente di Pamela Prati, partecipante di ‘Uomini e Donne’ nel 2009, Eliana Michelazzo, che proprio ieri ha rivelato di avere contratto il Coronavirus, sarebbe statao ricoverata d’urgenza al Policlinico Umberto I di … L'articolo Eliana Michelazzo ricoverata per Covid-19: “Sangue in gola” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Sono positiva al covid. Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida' - fattoquotidiano : L’ultima testimonianza è di Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati [di Marco Franchi] #edicola #28agosto - TestPerTutti : RT @Adnkronos: #Covid, Eliana #Michelazzo: 'Ho sangue in gola e affanno' - marcuspascal1 : RT @blogsicilia: Covid19, Eliana Michelazzo trasportata d'urgenza in ospedale - -