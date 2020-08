Covid a Cortina, al picnic dei “vip” in stile tirolese partecipa un 26enne positivo rientrato dalla Sardegna (Di venerdì 28 agosto 2020) Un positivo al Cortina Summer Party e circa 600 persone da controllare. È stato il presidente del Veneto Luca Zaia a parlare di rischio focolaio e a invitare tutti i partecipanti a recarsi oggi, 28 settembre, al punto per i test gratuiti con tampone, in modalità drive-in, presso lo Stadio del Ghiaccio di Cortina. Il contagiato, stando a quanto riportato da Il Messaggero, è un ragazzo romano di 26 anni tornato dalle vacanze in Sardegna, vacanze che ha poi proseguito a Cortina. Il Cortina Summer Party è definito uno degli eventi più “vip” della stagione ampezzana e si tratta di un picnic con cucina di alto livello. Il 26enne ha scoperto la positività solo ieri, 27 agosto. Anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

