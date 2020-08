COVID-19: un positivo anche al Parma (Di venerdì 28 agosto 2020) Come comunica il sito dei ducali, c’è un positivo al COVID-19 nella squadra del Parma. “Il Parma Calcio 1913 comunica che i componenti del Gruppo Squadra (atleti, staff tecnico e sanitario, magazzinieri e dirigenti), oltre ai soggetti ad esso connessi ma appartenenti al Gruppo Extra-Squadra, sono stati sottoposti agli accertamenti previsti dal protocollo vigente relativo alla ripresa dell’attività sportiva degli atleti professionistici durante la pandemia da COVID-19. Tutti gli esami hanno dato esito negativo, ad eccezione di un unico caso di positività al primo ciclo di test molecolari relativo a un atleta completamente asintomatico. Il calciatore, che è stato messo in isolamento prima dell’inizio delle attività e non è entrato in ... Leggi su alfredopedulla

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Anche Paul #Pogba positivo al Covid-19 - matteosalvinimi : Un poliziotto palermitano, a Lampedusa per l’emergenza sbarchi, è positivo al Covid. Ecco la conseguenza della pess… - Giorgiolaporta : Se #Zingaretti è positivo dopo un aperitivo va rispettato; se invece sono positivi #Briatore, #BorisJohnson e… - AirJordan185 : Quindi nessun giocatore della Juventus positivo al Covid? Strano. Mesi fa avevamo infettato pure la Francia. - VincenzoFloris : RT @DoctorWho744: @Adnkronos ieri ho aperto una bottiglia si Cannonau del 2017 che dite sarò positivo al covid? -