Coronavirus Basilicata, quattro positivi su 623 tamponi (Di venerdì 28 agosto 2020) POTENZA - quattro dei 613 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che sono 26 i lucani 'attualmente positivi', ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,7% Regioni con… - AnsaBasilicata : Coronavirus: in Basilicata quattro positivi su 613 tamponi. I lucani infettati passano quindi a 26, un'altra person… - SassiLive : +++CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 27 AGOSTO: 4 POSITIVI (2 MATERA, 1 MONTESCGLIOSO, 1 RIVELLO), 1 GUARITO. 2… - TRMh24 : ??Emergenza #Coronavirus in #Basilicata | 28 AGOSTO (dati del 27 agosto). Su 613 tamponi effettuati, 4 sono risulta… - Trmtv : Emergenza Coronavirus in Basilicata, aggiornamento del 28 agosto -