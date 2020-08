Amazon sfida Apple e Google: ecco Halo, il bracciale che ti dice se sei sovrappeso (Di venerdì 28 agosto 2020) Il wearable, che non ha display, lavora in simbiosi con un’applicazione in abbonamento. Mancano alcuni standard e funzionalità diffusi in altri fitness band ma il dispositivo del colosso include due novità per alcuni inquietanti: una mappa tridimensionale della massa grassa e... Leggi su repubblica

