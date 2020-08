Agrigento: aveva più di 100 kg di marijuana in casa, arrestato a Licata (Di venerdì 28 agosto 2020) Palermo, 28 ago. (Adnkronos) - aveva più di 100 chili di marijuana in casa a Licata (Agrigento) e finisce in carcere. Durante questi controlli, l'attenzione dei militari è stata attirata dall'atteggiamento sospetto manifestato da G.M., un licatese già noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione svolta presso la sua abitazione, controllando minuziosamente ogni stanza, i Carabinieri hanno scoperto che, in una camera adibita a magazzino, l'uomo nascondeva numerosi sacchi di plastica trasparente e tre scatoloni, oltre a diversi barattoli di vetro, tutti pieni di marijuana in parte già confezionata. Una volta terminata la perquisizione, i militari hanno sequestrato ben 104 kg di “erba” e altri 4 kg di semi di marijuana, oltre ... Leggi su liberoquotidiano

Palermo, 28 ago. (Adnkronos) - Aveva più di 100 chili di marijuana in casa a Licata (AGrigento) e finisce in carcere. Durante questi controlli, l'attenzione dei militari è stata attirata dall'atteggia ...

Agrigento, miracolo in strada: auto va a fuoco e il conducente si salva

La combustione spontanea sarebbe avvenuta all'altezza della piazza San Pio X dove il conducente del mezzo avrebbe visto dapprima accendersi la spia del mezzo e successivamente il nascere delle fiamme.

