Age of Empires III: Definitive Edition, disponibile dal 15 Ottobre con grafica in 4K e nuove modalità di gioco (Di venerdì 28 agosto 2020) Mentre i fan rimangono in attesa di novità su Age of Empires IV, mostrato per la prima volta lo scorso novembre, Microsoft ha approfittato della cerimonia “virtuale” di apertura della Gamescom 2020 per annunciare l’arrivo per questo autunno di Age of Empires III: Definitive Edition, una remastered del terzo capitolo del suo strategico in tempo reale. Uscito originariamente nel 2005 ed incentrato sulla colonizzazione del nuovo continente, Age of Empires III aveva portato vari cambiamenti rispetto ai capitolo precedenti della serie, sia dal punto di vista grafico come l’introduzione di modelli tridimensionali, supportati da un motore fisico, che dal punto di vista del gameplay, vedendo l’introduzione di nuove meccaniche come quelle legate alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

