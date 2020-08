A tu per tu con i robot spaziali (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono i nostri stuntman nello Spazio. Gli scienziati li mandano in avanscoperta in orbita o su altri mondi per raccogliere informazioni, nell’ottica di popolare un domani, habitat lontani dalla Terra. Sono i robot: dalle sonde che sorvolano pianeti e altri oggetti celesti (ve la ricordate Rosetta?) ai rover (come Perseverance, ora in viaggio verso Marte), agli umanoidi, che possono funzionare come veri e propri assistenti per gli astronauti sulla Iss. In questo video, diffuso dall’Agenzia spaziale europea, l’ingegnere spaziale Martin Azkarate, responsabile del Planetary robotics Lab dell’Esa, ci introduce nel mondo delle missioni robotiche in corso e di quelle che ci aspettano nel futuro prossimo. Un’ottima occasione per prepararci all’arrivo, previsto per il prossimo febbraio, di Mars 2020 ... Leggi su wired

AlbertoBagnai : Adesso capisco perché vogliono risparmiare sui vostri rappresentanti! Per spendere sui loro amici. Che stupido a no… - Pontifex_it : Dopo la crisi, continueremo con questo sistema economico di ingiustizia sociale e di disprezzo per la cura del crea… - mikasounds : Il mio nuovo singolo italiano esce a mezzanotte ! Dall’amore per la bella musica nascono grandi ispirazioni! Ho reg… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: #Usa2020, Trump: 'Biden distruggerebbe gli Usa. Io il piu' duro con la Cina, con lui prevarrà. Se rieletto ridurrò anco… - Corrado_Ruscica : @LeonettiFrank Questa sì che potrebbe essere una grande opportunità, anche per CR7, se si trovasse un accordo con i… -

Ultime Notizie dalla rete : per con Walmart si allea con Microsoft per l'acquisto di TikTok AGI - Agenzia Italia Tour de France 2020: tutti i 16 italiani in gara. Viviani e Trentin sognano la Maglia Verde. Fabio Aru alla ricerca di se stesso

In una Grande Boucle prettamente per scalatori, la speranza è quella rivederlo raggiante come nel 2017 a Planche des Belles Filles; che verrà riproposta quest’anno ma sotto forma di cronoscalata.

Usa, schianto del Pil: perso il 31,7%. La Fed: i tassi resteranno ai minimi

E’ il peggior crollo dal 1947, ma è inferiore alle attese degli analisti. Jerome Powell: il costo del denaro non salirà neanche con l’inflazione oltre il 2 per cento L’economia degli Stati Uniti è in ...

In una Grande Boucle prettamente per scalatori, la speranza è quella rivederlo raggiante come nel 2017 a Planche des Belles Filles; che verrà riproposta quest’anno ma sotto forma di cronoscalata.E’ il peggior crollo dal 1947, ma è inferiore alle attese degli analisti. Jerome Powell: il costo del denaro non salirà neanche con l’inflazione oltre il 2 per cento L’economia degli Stati Uniti è in ...