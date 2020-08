Valencia, due mamme per un pinguino: famiglia arcobaleno nell’acquario (Di giovedì 27 agosto 2020) Electra e Viola sono due femmine di pinguino e sono diventate mamme insieme. Sono una coppia e vivono all’Oceanogràfic di Valencia, in Spagna, uno degli acquari più importanti del Mediterraneo. La coppia di pinguini dello stesso sesso ha accolto un uovo, se ne è presa cura fino alla nascita del piccolo che ora sta crescendo. Leggi su vanityfair

mmaster16 : @ilmauro85 Come Under e Kluivert durante Valencia Roma ... sembravano due passati lì per caso ... ?? - SofiaBosi3 : @Sekhmet_ Ho visitato quasi tutta l'Italia ormai, mentre all'estero sono andata a Dublino, Londra due volte, Malta,… - lupoalberto82 : @Tractor220510 @1TommyMotta @InterCM16 Conte ha vinto 3 scudetti con la Juve prendendola da due settimi posti, nn e… - sportli26181512 : MN - Proposti diversi portieri per sostituire Reina, ma il Milan vuole confermare Begovic: Pepe Reina, dopo essere… - Cucciolina96251 : RT @Glongari: #INTER per #JoaoMario si aprono due piste spagnole. Oltre al #Valencia il portoghese sondato anche dal #Siviglia per il post… -

Ultime Notizie dalla rete : Valencia due Valencia, due derby preseason in 24 ore: venerdì contro il Villarreal e sabato alle 20.00 contro il Levante DerbyDerbyDerby Cibo gratis alle famiglie povere durante il lockdown, ristorante multato per 4200 euro

Due multe da 600 euro e una da 3000, per un totale di 4200 euro: questa l'incredibile sanzione comminata ad un ristorante che, durante il lockdown per l'emergenza coronavirus, era rimasto aperto per p ...

Lazio, è il Pepe Reina-day: visite mediche e partenza per Auronzo

ROMA, 9 agosto 2020 - Un aereo perso, l’arrivo in treno da Milano nella tarda serata di ieri. È cominciata così, un po’ freneticamente, l’avventura di Pepe Reina a Roma. Il portiere ormai ex Milan, ne ...

Due multe da 600 euro e una da 3000, per un totale di 4200 euro: questa l'incredibile sanzione comminata ad un ristorante che, durante il lockdown per l'emergenza coronavirus, era rimasto aperto per p ...ROMA, 9 agosto 2020 - Un aereo perso, l’arrivo in treno da Milano nella tarda serata di ieri. È cominciata così, un po’ freneticamente, l’avventura di Pepe Reina a Roma. Il portiere ormai ex Milan, ne ...