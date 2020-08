Si cercano altri resti di Gioele, l'ex carabiniere che l'ha trovato: "Difficile: passato troppo tempo" (Di giovedì 27 agosto 2020) “Ho saputo che i vigili del fuoco sono lì dove ho trovato Gioele e stanno cercando altri resti spero trovino qualcosa, ma sicuramente non sarà facile. È probabile che diverse specie di animali, come la volpe o i suini neri o altri si siano purtroppo contesi il suo corpo e lo abbiano portato lontano. È passato troppo tempo”. A parlare è Giuseppe Di Bello, l’ex carabiniere che il 19 Agosto, tra le campagne di Caronia, ha trovato i resti del piccolo Gioele.Oggi, come stabilito dalla Procura di Patti, i vigili del fuoco hanno iniziato a disboscare parti della boscaglia attigua al luogo dove sono stati trovati i ... Leggi su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Si cercano altri resti di Gioele, l'ex carabiniere che l'ha trovato: 'Difficile: passato troppo tempo' - HuffPostItalia : Si cercano altri resti di Gioele, l'ex carabiniere che l'ha trovato: 'Difficile: passato troppo tempo' - vivisantoro77 : @franca46267564 Franca, lo stesso vale per la mia DS, come credo per tutti gli altri dirigenti. Non hanno fatto fer… - RaiNews : Caronia, si cercano altri resti del piccolo Gioele nei boschi dei Nebrodi - Pescefreddo : @simondritt Come fanno gli altri, li cercano (bisogna saperlo fare) li provano, ci lavorano e lo sfruttano. La poli… -