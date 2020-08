Sette giovani spendono 180 euro in sushi e non pagano il conto: «Ci avete portato il Covid» (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel dialetto romano si dice ‘fare il vento’, cioè alzarsi dal tavolo di un ristorante e fuggire velocemente per non pagare il conto. Ma l’unico vento che ha raggiunto Cirié, cittadina alle porte di Torino, è quello di una furbizia colorata di razzismo e scialba idizia. Sette giovani, dopo aver mangiato in un ristorante cinese-giapponese con la formula All you can eat, hanno ben pensato non solo di scappare senza pagare per quanto mangiato – tra sushi e altri cibi orientali -, ma hanno anche lasciato un messaggio inequivocabile rivolto ai titolari del locale. LEGGI ANCHE > «Lo sconto di 13 euro sul conto finale: così il cameriere si è ‘scusato’ per aver chiesto perdono a Mussolini ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Sette giovani Sette giovani isolane al ritiro della Dinamo femminile L'Unione Sarda.it Waldramina e Julio Cesar, 214 anni in due: ecco la coppia più anziana del mondo

Waldramina Maclovia Quinteros ha 104 anni, suo marito Julio Cesar Mora Tapia 110. Insieme fanno 214 anni - ed è per questa cifra impressionante che i due sono entrati nel Guinness de Primati come copp ...

Rc Auto, quasi 4 polizze su 10 stipulate da smartphone

Tornando ai numeri dei primi sette mesi del 2020, l'uso del telefono resta un fatto anagrafico: per stipulare l'assicurazione viene utilizzato di più dai giovani under 30 (45%), seguiti da 30-50enni ...

