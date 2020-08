Scuola, la Bellanova vuole rifilarci la trappola Ue: “Non ci sono i soldi? Usiamo il Mes” (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago – Teresa Bellanova torna all’attacco e propone ancora una volta il ricorso al Mes, il prestito Ue per le spese sanitarie dovute all’emergenza coronavirus. Nel tentativo di far cadere la maggioranza giallofucsia e i cittadini nella trappola Ue che commissarierebbe la nostra economia, la “ministra” delle Politiche agricole la prende (molto) larga. Ma il risultato non cambia: Italia Viva (così come fa il Pd) puntualmente spinge sugli alleati grillini, finora contrari nel disperato tentativo di salvare la faccia con l’elettorato di appartenenza, per far sottoscrivere la richiesta al Mes. La renziana la prende alla lontana “Lei è una giovane ragazza della mia terra che partecipa alla Scuola di formazione politica di Italia Viva Meritare l’Europa, a Castrocaro – ... Leggi su ilprimatonazionale

Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Il ministro dell'Agricoltura chiede i soldi del Mes per i tamponi nelle scuole. Così Italia Viva torna alla carica con il p… - fuskiko : RT @IlPrimatoN: Il ministro dell'Agricoltura chiede i soldi del Mes per i tamponi nelle scuole. Così Italia Viva torna alla carica con il p… - f_burlaCpi : Se la Bellanova fosse una barzelletta, non farebbe ridere - LeoSalve85 : RT @IlPrimatoN: Il ministro dell'Agricoltura chiede i soldi del Mes per i tamponi nelle scuole. Così Italia Viva torna alla carica con il p… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Il ministro dell'Agricoltura chiede i soldi del Mes per i tamponi nelle scuole. Così Italia Viva torna alla carica con il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Bellanova Scuola, la Bellanova vuole rifilarci la trappola Ue: “Non ci sono i soldi? Usiamo il Mes” Il Primato Nazionale Riparte la scuola politica di Renzi: ci sono anche Bonaccini, Conti e Felicori

250 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia e tutti under 30. Una tre giorni di formazione politica a Castrocaro Terme. Parte oggi, 26 agosto, l'evento di Italia Viva e Renew Europe che torna pe ...

Al Grand Hotel inizia la ‘scuola’ politica di Italia Viva

Ben 250 ragazzi e ragazze da tutta Italia raggiungono oggi il Grand Hotel di Castrocaro per partecipare alla tre-giorni di scuola di formazione di Italia Viva, quest’anno incentrata sul tema ‘Meritare ...

250 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia e tutti under 30. Una tre giorni di formazione politica a Castrocaro Terme. Parte oggi, 26 agosto, l'evento di Italia Viva e Renew Europe che torna pe ...Ben 250 ragazzi e ragazze da tutta Italia raggiungono oggi il Grand Hotel di Castrocaro per partecipare alla tre-giorni di scuola di formazione di Italia Viva, quest’anno incentrata sul tema ‘Meritare ...