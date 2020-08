“Rientro a scuola? Installare lampade agli UVC, i raggi ammazza Covid”. La proposta (Di giovedì 27 agosto 2020) Paolo Valmori, imprenditore impegnato da anni nel campo delle bonifiche e degli impianti di sanificazione, ha spiegato i vantaggi di alcune speciali lampade utili a mettere in sicurezza gli edifici scolastici per l’intera stagione. Secondo Valmori, questa sarebbe la soluzione migliore e più sicura per il rientro e la permanenza a scuola di milioni di studenti. L’Istituto Superiore di Sanità – ricorda Valmori – riconosce i raggi UVC come gli unici in grado di annientare qualunque forma di virus, covid compreso. Partendo da questo presupposto, l’imprenditore afferma: “Bisogna diffidare dai soliti furbetti, perché i raggi sono pericolosi per la salute. Ma affidati a mani esperte, per l’installazione e la manutenzione, garantiscono il 100% del ... Leggi su ilparagone

bendellavedova : Come milioni di genitori italiani sono molto preoccupato per il rientro a #scuola: nonostante il lavoro straordinar… - LegaSalvini : IL RIENTRO A SCUOLA NELL’INCERTEZZA - elenabonetti : La priorità è il rientro a scuola in sicurezza e serenità. Alle famiglie e ai docenti servono indicazioni chiare: c… - infoitinterno : Rientro a scuola, ora il problema sono i trasporti. Cosa fare in classe interessa a pochi di noi - sipej : RT @MoriMrc: Questo è il solo rientro a scuola possibile. Ma io vi vedo tutti mascherati in giro... quindi perdo le speranze. Il problema… -

Ultime Notizie dalla rete : “Rientro scuola Ritorno a scuola, il Cts: metro non obbligatorio per i primi mesi. E gli studenti delle superiori scarichino... Corriere della Sera