Quella mania dei selfie in groppa ai monumenti (Di giovedì 27 agosto 2020) Anche i selfie cambiano, si 'evolvono, ammesso che di evoluzione si tratti e non di involuzione come appare più probabile. Non sono più il semplice e ingenuo scatto da soli, in compagnia di amici o ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

DianaLanciotti : @AdryWebber @Giuditt28468367 @adolfo_urso @chruggeriTg2 @gattotattoo @RobertoPompili4 @DonatellaTinari… - Rocco30169565 : @Sa2810Mia E quella mania sempre di vuoi donne ???????? - blueallnight : @jisunhwi esatto, completamente d'accordo! mi ci sono affezionata un sacco a lui e poi quando finalmente accetta le… - Kiki39793047 : @Nonha_stata Con la mania per le divise che ha, non mi stupirei di vederlo con quella del domatore di leoni - giuliocolecchia : @Felix01753172 @LuciaLaVita1 @Alfonso0070 Che mania quella di tenere l'album delle figurine con le squadre...????...p… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella mania Quella mania dei selfie in groppa ai monumenti La Gazzetta del Mezzogiorno Quella mania dei selfie in groppa ai monumenti

Anche i selfie cambiano, si «evolvono, ammesso che di evoluzione si tratti e non di involuzione come appare più probabile. Non sono più il semplice e ingenuo scatto da soli, in compagnia di amici o vi ...

Genoamania: l'ennesima lezione di Nicola, Signore in un mondo arido

La riconoscenza non è di questo mondo. E l’esonero di Davide Nicola dalla panchina del Genoa ne è l’ennesima dimostrazione. L’ufficializzazione di ciò che da se ...

Anche i selfie cambiano, si «evolvono, ammesso che di evoluzione si tratti e non di involuzione come appare più probabile. Non sono più il semplice e ingenuo scatto da soli, in compagnia di amici o vi ...La riconoscenza non è di questo mondo. E l’esonero di Davide Nicola dalla panchina del Genoa ne è l’ennesima dimostrazione. L’ufficializzazione di ciò che da se ...