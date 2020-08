Pensione di reversibilità e quote di pensione: la ripartizione in base al reddito (Di giovedì 27 agosto 2020) pensione di reversibilità e quote spettanti, come sono suddivise e qual è la percentuale spettante? Scopriamolo insieme in base alle ultime disposizioni normative in merito. Bisogna precisare che la pensione di reversibilità è una misura compresa nel pacchetto pensioni news del 2020. quote di pensione di reversibilità Le quote di pensioni spettante ai superstiti del lavoratore assicurato deceduto o del pensionato, sono così ripartite: al coniuge spetta il 60 per cento; al coniuge con un figlio spetta l’80 per cento; al coniuge con due figli o più, spetta il 100 per cento. Nel caso in cui il diritto passa ai nipoti, figli, sorelle e fratelli, o i ... Leggi su notizieora

