Pavia, pezzi di cornicione cadono in strada: ferito 52enne (Di giovedì 27 agosto 2020) Pavia, 27 agosto 2020 - Erano circa le 11 quando al 112 sono arrivate le richieste d'intervento da via Aselli. Da un palazzo si sono staccati pezzi del cornicione, caduti sulla strada. Sul posto sono ... Leggi su ilgiorno

lightmoon972 : RT @qn_giorno: #Pavia, pezzi di cornicione cadono in strada: ferito 52enne - qn_giorno : #Pavia, pezzi di cornicione cadono in strada: ferito 52enne -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia pezzi

IL GIORNO

Pavia, 27 agosto 2020 - Erano circa le 11 quando al 112 sono arrivate le richieste d'intervento da via Aselli. Da un palazzo si sono staccati pezzi del cornicione, caduti sulla strada. Sul posto sono ...PAVIA. Dopo un inverno di chiusura forzata per il lockdown e una primavera di lavoro ai minimi termini con i clienti a casa in smart working, alla fine dell’estate tra bar, ristoranti e tavole calde s ...