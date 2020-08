Migranti, Tar di Palermo sospende l’ordinanza di Musumeci. Accolto ricorso di Viminale e Palazzo Chigi (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Tar di Palermo ha Accolto il ricorso presentato da Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno contro la Regione Sicilia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza con la quale il presidente della Regione Nello Musumeci lo scorso 22 agosto aveva ordinato l'immediato sgombero degli hotspot e dei Centri di accoglienza dei Migranti. Il tribunale, si legge nel dispositivo, accoglie l`istanza cautelare monocratica e, per l`effetto, sospende l`esecutività del provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 settembre 2020, ore di rito. Leggi su ilfogliettone

Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia difenderà propria decisione davanti al Tar' - - fanpage : ll Tar ha sospeso l'ordinanza sui migranti di Musumeci - fattoquotidiano : Ieri l’esecutivo ha impugnato l’ordinanza di Musumeci davanti al Tar di Palermo [LEGGI] #edicola #27agosto - Agenpress : Migranti, Tar di Palermo sospende ordinanza Musumeci - Herbert403 : RT @FroioPietro: Il #Tar sospende l'ordinanza #Musumeci sui #migranti Ci sono più positivi al #Billionaire che in #Sicilia #27Agosto #inond… -