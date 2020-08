Meteo: previsioni per domani venerdì 28 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Come indicano le previsioni Meteo per domani venerdì 28 agosto 2020 l’alta pressione avrà una battuta d’arresto nelle regioni del Nord, a causa di un’irruzione di correnti umide oceaniche. Possibili temporali anche piuttosto intensi su Alpi, Prealpi e Alta Pianura. Al Centro-Sud, invece, resisterà l’alta pressione con tempo stabile e temperature alte. Nord: previsioni domani venerdì 28 agosto 2020 domani avremo tempo instabile con possibili acquazzoni e temporali anche di forte intensità sui rilievi montuosi, su Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. Più asciutto il tempo sulla Romagna. Temperature in diminuzione. Centro: ... Leggi su giornal

