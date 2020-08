L’uragano Laura peggiora e tocca terra in Lousiana: dopo 15 anni dall’incubo Katrina, si teme il peggio [LIVE] (Di giovedì 27 agosto 2020) Come si temeva da giorni l’uragano Laura ha raggiunto le coste della Louisiana dopo essersi rafforzato a categoria 4 su una scala di 5, come ha annunciato il servizio meteorologico degli Stati Uniti. “L’uragano Laura, estremamente pericoloso , di categoria 4, ha toccato terra nei pressi di Cameron in Louisiana, con venti che arrivano a 240 chilometri orari”, ha specificato il centro nazionale per il monitoraggio degli uragani nel suo più recente bilancio. Sono previsti eventi estremi e soprattutto inondazioni in alcune zone dello Stato, a circa 15 anni dalle devastazioni di un altro devastante evento meteorologico, l’urgano Katrina. L'articolo L’uragano Laura ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : L'uragano #Laura fa paura, rischio catastrofe nel sud degli Usa. Si rafforza mentre si avvicina a Texas e Louisiana… - Corriere : L’uragano Laura tocca terra in Louisiana: è più forte di Katrina - repubblica : L'uragano Laura tocca la Louisiana, venti a 240 chilometri orari - 007Vincentxxx : RT @ilfattovideo: L’uragano Laura è arrivato in Louisiana, onde di 6 metri e venti a 240 chilometri orari: più violento di Katrina. Una tem… - BottazziPepito : Ci mancava solo l'uragano Laura -