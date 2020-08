L’uragano Laura continua a crescere e travolge la Louisiana (Di giovedì 27 agosto 2020) L’uragano Laura, che è ora una tempesta di quarto grado, sta provocando raffiche di vento fortimssime e ha fatto danni in Louisiana, mentre si dirige verso il Texas. Il Centro nazionale degli uragani ha avvisato che mareggiate altrissime (oltre i 4 metri), potrebbero essere fatali e travolgere alcune zone della costa del golfo degli Stati Uniti. Più di mezzo milione di persone hanno lasciato le loro abitazioni per scampare alla forza brutale della tempesta. Secondo alcune testimonianze di reporters e residenti in alcune zone della Louisiana, il vento è così forte che è impossibile stare in piedi mentre la quantità di pioggia è impressionante e non sembra diminuire, anzi, mentre l’uragano Laura prende forza, la zona potrebbe essere ancora ... Leggi su giornalettismo

Agenzia_Ansa : L'uragano #Laura fa paura, rischio catastrofe nel sud degli Usa. Si rafforza mentre si avvicina a Texas e Louisiana… - Corriere : L’uragano Laura tocca terra in Louisiana: è più forte di Katrina - repubblica : L'uragano Laura tocca la Louisiana, venti a 240 chilometri orari - bizcommunityit : Usa, l'uragano Laura arriva in Louisiana: 'Sarà una catastrofe' - 007Vincentxxx : RT @ilfattovideo: L’uragano Laura è arrivato in Louisiana, onde di 6 metri e venti a 240 chilometri orari: più violento di Katrina. Una tem… -