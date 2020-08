**Lavoro: Inps, effetto Covid, tra aprile e 31 luglio 2.539,9 mln ore di cig** (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal primo aprile al 31 luglio 2020, per emergenza sanitaria, è pari a 2.539,9 milioni di cui 1.287,0 milioni di Cig ordinaria, 782,1 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 470,8 milioni di Cig in deroga. Lo rende noto l'Inps che precisa che l'insorgere dell'epidemia in Italia alla fine di febbraio, e i provvedimenti normativi emanati con riferimento alla sospensione e alla riduzione delle attività economiche a partire da marzo, "determinano delle misure elevatissime degli indici congiunturali del mese di aprile rispetto a quello di marzo, mese in cui l'Istituto non aveva ancora effettuato lavorazioni relative all'emergenza: aprile rappresenta infatti il ... Leggi su iltempo

