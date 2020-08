Laura, l’uragano a cui non si può sopravvivere tocca terra: 500.000 in fuga (Di giovedì 27 agosto 2020) È arrivato sulla terraferma nelle prime ore di giovedì, l’uragano Laura. Il nome femminile non deve trarre in inganno: Laura è, al momento, una tempesta di categoria 4. Ma salirà presto di potenza, hanno avvertito i preoccupatissimi metereologi. Che la certificano ”estremamente pericolosa“. Con piogge torrenziali e forti venti sulla Louisiana e sul Texas. Una brutta bestia che, in queste ore, sta flagellando con violenza gli Usa meridionali. In questo tweet https://mobile.twitter.com/iCyclone/status/1298870448927707136?s=20 di Josh Morgerman, l’uomo che va a caccia di uragani, si può vedere la violenza dell’uragano Laura che ha appena toccato terra. I residenti che non hanno rispettato l’ordine di evacuazione ... Leggi su secoloditalia

Corriere : L’uragano Laura tocca terra in Louisiana: è più forte di Katrina - Agenzia_Ansa : L'uragano #Laura fa paura, rischio catastrofe nel sud degli Usa. Si rafforza mentre si avvicina a Texas e Louisiana… - Corriere : L’uragano Laura tocca terra in Louisiana: è più forte di Katrina - lupettorosso76 : Uragano Laura: giocatori usano Flight Simulator per volare al suo interno Sfruttando la modalità Live Weather del… - rtl1025 : ?? #Usa, l'uragano #Laura ha toccato terra in #Lousiana, era potentissimo, ma sta perdendo forza ?? di Ivana… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura l’uragano Le trappole del clima: uno scenario catastrofista per costruire un futuro migliore Corriere della Sera