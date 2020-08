Italia, le scelte di Mancini: prima volta per Caputo e Bastoni, torna Kean (Di giovedì 27 agosto 2020) Due match per provare a riprendere il filo interrotto a causa dell'emergenza Coronavirus. La Nazionale Italiana torna a preparare al meglio l'Europeo, posticipato di un anno a causa della pandemia. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha scelto ben 37 giocatori da testare in vista delle sfide di Nations League contro Bosnia e Olanda.caption id="attachment 986743" align="alignnone" width="1024" Francesco Caputo, Sassuolo (Getty Images)/captionCONVOCAZIONIQueste le scelte fatte dall'ex tecnico di Fiorentina, Lazio, Inter e Manchester City:Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara ... Leggi su itasportpress

GuggenheimPGC : BUON COMPLEANNO PEGGY! Nasceva oggi #PeggyGuggenheim, donna rivoluzionaria che con le sue scelte visionarie e innov… - PE_Italia : ????Come influisce l'UE sulla tua vita quotidiana? Sul tuo lavoro, l'assistenza sanitaria, gli hobby, i viaggi, le sc… - vogue_italia : Il #lookoftheday di oggi è firmato Chanel Tutte le nostre scelte ogni giorno qui: - ItaSportPress : Italia, le scelte di Mancini: prima volta per Caputo e Bastoni, torna Kean - - GiulianAlfredo : In Italia il tasso di nuovi assunti è calato del 47%, la misura che la miseria incombe in Italia, e non soltanto in… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia scelte Italia, le scelte di Mancini: prima volta per Caputo e Bastoni, torna Kean ItaSportPress Uno studio fotografa le abitudini di gioco degli italiani durante il lockdown

Come avranno giocato gli italiani durante il lockdown? Una domanda che avrà incuriosito molti. E a c ...

Foggia, vicino l'accordo con Ezio Capuano per la panchina - I AM CALCIO ITALIA

In attesa del processo a carico del Bitonto per le presunte combine con il Picerno e quindi di conoscere la categoria che disputerà la prossima stagione, il Foggia sta per scegliere il suo nuovo allen ...

Come avranno giocato gli italiani durante il lockdown? Una domanda che avrà incuriosito molti. E a c ...In attesa del processo a carico del Bitonto per le presunte combine con il Picerno e quindi di conoscere la categoria che disputerà la prossima stagione, il Foggia sta per scegliere il suo nuovo allen ...