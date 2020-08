Italia, arriva la giacca anti Covid: uccide il virus in 5 minuti (Di giovedì 27 agosto 2020) . Viene prodotta da aziende del nostro Paese e può essere acquistata online Prestigiose aziende Italiane del settore tessile hanno ideato una giacca contro il coronavirus. “JUST5”, questo il nome del prodotto innovativo, è il frutto di una collaborazione tra 2A-Nyguard, Coats, HeiQ, Vagotex … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

