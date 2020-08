Coronavirus, i nuovi positivi hanno 29 anni di età. Focolai in aumento (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA - Nuovo record assoluto di tamponi e nuovo record di positivi da maggio: sono 1.411 i casi accertati di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia , a fronte di oltre 94 mila test, finalmente la '... Leggi su corrieredellosport

In Germania aumentano i contagi, stadi vuoti fino a fine 2020. Record di nuovi casi in India, 76mila in un giorno. L'India vede oggi il più alto numero di casi di Covid-19 registrati in 24 ore in un ...Un nuovo caso di coronavirus a Sala Consilina. Si tratta di un ragazzo di 29 anni rientrato dalla Sardegna. Il giovane è asintomatico e le sue condizioni di salute sono buone. È in isolamento ...