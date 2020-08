Chi è Kyle Rittenhouse, il 17enne che ha ucciso due persone negli scontri del caso Blake (Di giovedì 27 agosto 2020) Si chiama Kyle Rittenhouse, ha 17 anni ed è stato arrestato per l’uccisione di due persone del movimento Black Lives Matter e il ferimento di una terza a Kenosha, Wisconsin, negli scontri legati al caso Blake. Identificato grazie ai video che i manifestanti hanno postato sui social, il giovane è stato fermato a casa della madre in Illinois, dove vive. Adesso è accusato di omicidio intenzionale di primo gradoIn diverse foto presenti sul suo profilo Facebook (chiuso mercoledì dal team del social network, ndr), Rittenhouse appare con fucile semi-automatico. Gli inquirenti stanno tentando di capire come il ragazzo possa essersi procurato l’arma con cui ha sparato e con cui si faceva spesso fotografare: la legge ... Leggi su huffingtonpost

