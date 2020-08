Calcio a 5, morto l’ex arbitro Andrea Lastrucci (Di giovedì 27 agosto 2020) Lutto nel mondo del Calcio a 5, che in queste ore piange la scomparsa dell’ex arbitro Andrea Lastrucci. Ex direttore di gara internazionale e dirigente della sezione Aia di Prato, Lastrucci era entrato nel mondo del Calcio a 5 nel 1991 dando il via ad una carriera di altissimo livello: nel 1994 ha diretto la finale dell’European Champions Tournament a Madrid, nel 1997 la finale di Coppa Intercontinentale a Mosca, e nel 1998 la finale del primo Mondiale per Club a Genk. Ha diretto anche la finale dell’Uefa Futsal Championship per due volte (1999 e 2011) mentre, a livello nazionale, ha diretto tre finali scudetto e tre finali di Coppa Italia. A fine carriera, dopo aver totalizzato 200 direzioni in Serie A e 140 da internazionale, aveva anche ricoperto il ruolo di ... Leggi su sportface

Prato, 27 agosto 2020 - Sport pratese in lutto. E' morto questa stasera a Prato, all'età di 60 anni, Andrea Lastrucci, ex arbitro internazionale di calcio a 5. Lastrucci era malato da tempo. E' stato ...

