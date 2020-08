Benevento, Salvini senza mascherina: Mastella lo fa multare (Di venerdì 28 agosto 2020) “Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà multato per non aver indossato la mascherina in occasione dell’incontro che ieri ha avuto in via Traiano a Benevento. La manifestazione è avvenuta senza autorizzazione e in concomitanza con un’altra di protesta. Un comportamento in totale spregio alla normativa, che obbliga tutti dalle ore 18 in poi a indossare le mascherine anche all’aperto e in circostanze di potenziali assembramenti“. Questo è il clamoroso annuncio esplicitato da Clemente Mastella, sindaco di Benevento, in merito all’infrazione commessa da Matteo Salvini, reo di aver condotto una manifestazione senza mascherina nè autorizzazione. Leggi su sportface

