Anacapri, al via la seconda edizione de “Il Salotto della Sfinge” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAnacapri (Na) – Al via venerdì 28 agosto fino a domenica 30, la seconda edizione della rassegna “Il Salotto della Sfinge” di Villa San Michele ad Anacapri, incontri di cinema, letteratura e arte sul tema della bellezza. Un festival che mette in evidenza la parola, attraverso appuntamenti informali con i suoi protagonisti, dialoghi che creino un confronto più immediato, e dunque una partecipazione più attiva, con il pubblico. Come un happening tra amici, in una delle stanze della propria casa, scrittori, registi, attori, raccontano il loro lavoro, svelano i dietro le quinte, esaudiscono le curiosità della platea. Organizzata dalla Fondazione Axel ... Leggi su anteprima24

