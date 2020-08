Aguero lascia la “10” a Leo Messi, Inter già sconfitta nella corsa all’argentino? (Di giovedì 27 agosto 2020) Tutti attendono di conoscere quale sarà il futuro di Leo Messi dopo il clamoroso addio al Barcellona ed ecco che Aguero lascia un indizio. L’addio di Leo Messi al Barcellona è stato un fulmine a ciel sereno per molti, mentre i ben informati già sospettavano che tra l’asso argentino e la dirigenza catalana ci fosse … L'articolo Aguero lascia la “10” a Leo Messi, Inter già sconfitta nella corsa all’argentino? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

rujj98 : @ferraralfonso @JantasOO @Alessio96098717 Io credo abbia il destino già segnato al City. Guardiola, Aguero, qualche… - Jeky02494060 : quindi si potrebbe immaginare un tridente aguero messi suarez nel prossimo city. poi addirittura si scriveva che il… - maveManu : @_SimoTarantino Non penso, sono usciti degli audio in cui Messi dice ad Aguero che ha dato tutto per il Barça e qui… -

