Zeman e Moggi insieme (ma ad un metro di distanza): il clamoroso sogno del neopromosso e ambizioso Lavello (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una suggestione, un sogno praticamente impossibile quello del neopromosso Lavello, che vorrebbe avvicinare quanto di più distante c’è nel mondo del calcio: Zeman e Moggi. E anche se il primo è Karel e non Zdenek, la cosa appare alquanto difficile perché è il figlio di uno dei nemici giurati dell’ex dirigente della Juve. Ma, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il presidente del Lavello Vincenzo Caputo è ambizioso e sta tentando il grande colpo. Dopo una campagna acquisti già importante che erge la piccola squadra della Basilicata a protagonista del prossimo campionato, spunta l’idea. Luciano Moggi non può ricoprire incarichi ufficiali per via della ... Leggi su calcioweb.eu

