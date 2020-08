WTA Cincinnati – Serena Williams fermata agli ottavi: Sakkari trionfa in rimonta (Di mercoledì 26 agosto 2020) Niente da fare per Serena Williams al torneo WTA di Cincinnati: la tennista statunitense, numero 9 al mondo, si è fermata agli ottavi di finale del torneo di casa. Ad avere la meglio è stata Sakkari, in una splendida rimonta contro la statunitense. La greca ha trionfato in due ore e 19 minuti col punteggio di 5-7, 7-6, 6-1 e ai quarti di finale sfiderà Konta.L'articolo WTA Cincinnati – Serena Williams fermata agli ottavi: Sakkari trionfa in rimonta SPORTFAIR. Leggi su sportfair

