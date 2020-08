Wta Cincinnati 2020: si ferma la corsa di Serena Williams, ko in tre set da Sakkari (Di mercoledì 26 agosto 2020) Serena Williams viene sconfitta al terzo turno al Wta Premier 5 di Cincinnati 2020. L’americana cede di fronte alla regolarità della greca Maria Sakkari, in grande spolvero nella notte italiana tra il 25 e il 26 agosto. Non sfrutta dunque i numerosi ko delle big l’ex numero uno al mondo, già in grave difficoltà all’esordio contro l’olandese Arantxa Rus e nel torneo di Lexington. Serena cede con lo score di 5-7 7-6(5) 6-1 in 2 ore e 17 minuti di battaglia. Un match che comincia col piede giusto per la padrona di casa, capace di aggiudicarsi il primo parziale grazie ad un acuto nel momento decisivo. Acuto che invece è di Sakkari nel tie-break del secondo: la greca si impone per 7 punti a 5 ribaltando le sorti della ... Leggi su sportface

