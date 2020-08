Tesoro, collocati 3 miliardi di CTZ biennali (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Tesoro stamattina ha collocato 3 miliardi di CTZ biennali, scadenza maggio 2022, sul massimo del range previsto di 2,5-3 miliardi. La domanda ha superato 4,6 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,56. Rendimenti in aumento per questa emissione, ma sempre negativi a -0,014% rispetto al -0,016% della precedente asta. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Tesoro collocati

Teleborsa

(Teleborsa) - Il Tesoro stamattina ha collocato 3 miliardi di CTZ biennali, scadenza maggio 2022, sul massimo del range previsto di 2,5-3 miliardi. La domanda ha superato 4,6 miliardi, con un rapporto ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 ago - Il Tesoro ha collocato oggi in asta CTz per 3 miliardi (4,67 mld la domanda) con un rendimento lordo in rialzo a -0,014% dal precedente -0,031 per cento ...