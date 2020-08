Sea-Watch 4: duecento naufraghi a bordo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri mattina presto in condizioni di maltempo un'altra operazione di salvataggio è stata lanciata dalla Sea-Watch 4. Lo riferisce la pagina Facebook della Ong tedesca. “Dopo il terzo soccorso in meno di 48 ore, adesso abbiamo più di 200 persone a bordo. La maggior parte dei sopravvissuti è in cattive condizioni di salute, soffre di mal di mare, disidratazione e ipotermia. Molti mostrano ustioni da carburante e sintomi di inalazione di carburante. Il team medico di Medici Senza Frontiere li (...) - Cronaca / Immigrati, Migranti, , Naufragio, No logo, Apertura Maxi, Sea-Watch Leggi su feedproxy.google

