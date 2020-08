"Se il governo sta trattando la Sicilia come un campo profughi è colpa mia?". Salvini a Stasera Italia distrugge Conte sui clandestini / Guarda (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Se gli sbarchi sono passati da 4.000 a 18.000 quest'anno, se c'è un governo che sta trattando la Sicilia come un campo profughi dell'Europa è colpa di Salvini?". Così il leader leghista, ospite di Stasera Italia in onda su Retequattro e condotto da Veronica Gentili, ha voluto dire la sua sull'attuale emergenza immigrazione che sta colpendo duramente da mesi la Sicilia. Matteo Salvini parla della sua esperienza di ministro dell'Interno: "Avevo promesso agli Italiani di combattere gli scafisti e di ridurre gli sbarchi e l'ho fatto. come ringraziamento la sinistra mi manda a ... Leggi su liberoquotidiano

