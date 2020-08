Scuola: tra il 7 e il 24 settembre riaperture in ordine sparso (Di mercoledì 26 agosto 2020) AGI - Dal 7 al 24 settembre, con misure e protocolli anti Coronavirus ancora allo studio, il mondo della Scuola si rimette in moto. Il calendario per l'avvio delle lezioni scolastiche 2020-2021, come ogni anno, varia da regione a regione, o province autonome, con il ministero dell'Istruzione che ha indicato come apertura la data di lunedì 14 settembre, e con gli Enti locali che hanno poi deliberato i propri calendari in base alle diverse esigenze. Ecco, al netto di alcune possibile variazioni, il quadro della aperture in tutto il Paese: I primi a tornare sui banchi di Scuola saranno i ragazzi dell'Alto Adige, con la Provincia autonoma di Bolzano che ha fissato il via per lunedì 7 settembre (ma dal 3 attive le scuole dell'infanzia a Trento). Le scuole altoatesine, comprese ... Leggi su agi

Agenzia_Ansa : Troppi positivi tra i prof, ombre sulla riapertura delle #scuole. Vertice governo-Regioni #coronavirus #scuola #ANSA - piersileri : La scuola certo, l’educazione, la famiglia, ma anche e soprattutto noi, come individui. L’Italia è machista anche t… - GiovanniToti : Dopo le mascherine obbligatorie per i bambini a #scuola e i divisori di plexiglas tra i banchi, a meno di un mese d… - fernandovegas01 : RT @la_patrizia_: Al massimo apriamo una scuola di danza tra lui e Cuadrado... ?? #mckennie - sunvnialljh : ho bisogno di voi, siccome tra 10 giorni ricomincio scuola per i recuperi secondo voi se ricomincio da capo friends… -