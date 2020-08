La figlia di Bocca: «L’unico momento in cui stavamo insieme era quando lo guardavo farsi la barba» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Repubblica intervista la figlia di Gorgio Bocca, Nicoletta. Racconta la sua infanzia con il padre, sempre impegnato con il lavoro. «Non parlavamo, anzi lui con noi parlava pochissimo». E aggiunge: «Tante volte ci diceva: “Mi raccomando venite a cena”, allora si parlava del più e del meno, poi finita la cena annunciava “Io scendo in studio” e spariva, fine. Solo nei suoi libri trovo la carta geografica che mi permette di capire chi era mio padre. E — di più — quello che scrive sulle campagne di Cuneo, sulle montagne del Piemonte mi racconta di me, oltre che di lui». Nicoletta non ha ricordi del padre con lei. «Mi hanno dato delle lettere che scriveva a mia madre. In una dice che mi ha comprato un triciclo e che è un piacere vedermi pedalare veloce al parco Lambro. Ma ... Leggi su ilnapolista

napolista : La figlia di Bocca: «L’unico momento in cui stavamo insieme era quando lo guardavo farsi la barba» A Repubblica: «N… - GiuseppeFalci : La figlia di Giorgia Bocca, Nicoletta, racconta a @repubblica: “[...] Ricordo che per un Natale ci arrivò da Silvio… - Dantes60Edmond : @jimmomo Che farci? SL crede di ruggire avendo indossato la pelle del leone. Ma apre bocca e raglia, povera figlia. - Dan_Emme : RT @EroeSemantico: Durante una supplenza, anni fa, una mamma mi chiese cosa avrebbe dovuto fare la figlia dopo il liceo. La ragazza durante… - AliceTalpo : @AntonioBatigol Questa ha 3 anni di differenza con la figlia (leni) e 50 con lui !! Mi hai tolto le parole di bocca… -

Ultime Notizie dalla rete : figlia Bocca Mio padre Giorgio Bocca La Repubblica Mio padre Giorgio Bocca

Giorgio Bocca era partito da Cuneo e dalle Langhe e, nel 1992, quando a Milano infuriava Tangentopoli, Nicoletta Bocca, la sua unica figlia di sangue, nelle Langhe è ritornata. Come produttrice di vin ...

Dal "Provinciale" a "Noi terroristi", i capolavori con Repubblica

Un combattente di carattere, un uomo che non ha mai badato ad altro che a cercare la verità e quando era turpe, come spesso è, la denunciava senza badare a rischi o convenienze" nel ricordo di Eugenio ...

Giorgio Bocca era partito da Cuneo e dalle Langhe e, nel 1992, quando a Milano infuriava Tangentopoli, Nicoletta Bocca, la sua unica figlia di sangue, nelle Langhe è ritornata. Come produttrice di vin ...Un combattente di carattere, un uomo che non ha mai badato ad altro che a cercare la verità e quando era turpe, come spesso è, la denunciava senza badare a rischi o convenienze" nel ricordo di Eugenio ...