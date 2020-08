L.elettorale: Crimi, M5s pronto a fare la sua parte (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 26 AGO - "L'avvicinarsi della data del referendum sul taglio dei parlamentari ripropone contestualmente quello della legge elettorale. Su questo tema centrale il Movimento 5 Stelle si è ... Leggi su corrieredellosport

Roma, 26 ago. (askanews) – “L’avvicinarsi della data del referendum sul taglio dei parlamentari ripropone contestualmente quello della legge elettorale. Su questo tema centrale il Movimento 5 stelle s ...“Sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parlamentari, tuttavia per votare Sì e far nascere il governo abbiamo chiesto modifiche dei regolamenti parlamentari e una nuova legge elettorale, per ...