Incendi Sicilia: fiamme sulla Statale di Enna, stop alle auto (Di mercoledì 26 agosto 2020) La strada Statale 117 bis “Centrale Sicula” è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, ad Enna, per la presenza di un Incendio divampato tra gli svincoli di Bivio Furma e Parco Ronza. Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco e il personale di Anas per la gestione della viabilita’, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ??? Campagna AIB 2020: Dal 15 giugno al 17 agosto ?? ???? 450 richieste di intervento aereo ??????? 2544 ore di volo ????… - NewSicilia : ??????????? - Ecco le #Previsionimeteo per la #Sicilia di domani, giovedì #27agosto. #Meteo #Previsioni #Newsicilia - QdSit : Estate di fuoco da Nord a Sud, in Sicilia record di interventi dei Vigili del Fuoco. Allarme @coldiretti: “Una situ… - AlatoCavallo : Presidente Musumeci sempre più frenetico mentre tutta la Sicilia è devastata da incendi dolosi e i servizi vitali r… - mapdig : Una Regione incapace di gestire il proprio patrimonio forestale dovrebbe dichiarare la propria incapacita’ e farsi… -