Giulia De Lellis e Andre Damante storia finita: lo conferma Amedeo Venza (Di mercoledì 26 agosto 2020) Amedeo Venza, nelle ultime ore, ha sganciato un’altra delle sue bombe. Il popolare opinionista, infatti, è convinto che la storia tra Giulia e Andrea sia definitivamente conclusa! Da giorni, ormai, non si fa che parlare di loro. La coppia dei Damellis è stata al centro del gossip per tutta l’estate, al pari solo dell’intrigante triangolo De Martino-Rodriguez-Marcuzzi. I fan dei due avevano già notato dei segnali di crisi qualcheArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

blogtivvu : La figlia del marò Massimiliano corteggia Giulia De Lellis e le scrive un commento bollente ????? ?? Ti raccontiamo t… - blogtivvu : La figlia del marò Massimiliano corteggia Giulia De Lellis su Instagram: il commento bollente dopo lo scatto hot. - zazoomblog : Giulia De Lellis e il commento piccante della figlia del marò: “Voglio te” - #Giulia #Lellis #commento #piccante - Adelediceche : MA GIULIA DE LELLIS DIMMI COME HAI FATTO? COMEEE - GossipItalia3 : Giulia De Lellis: anche “tra le nuvole” fa impazzire i fan #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Sardegna, il “metodo anti covid” di Giuia De Lellis: «Mi asciugo i capelli sennò mi viene il Coronavirus». La giovane influencer, ancora in vacanza in Sardegna, ha rassicurato i propri follower dicend ...Andrea Iannone e Soleil Sorge sono stati paparazzati insieme in esclusiva dai fotografi di ‘Chi’. Gli ex dei Rodriguez agli albori di una nuova storia d’amore? Tutte le indiscrezioni riportate sul mag ...