Gigolò per caso: trama e curiosità sulla commedia del 2013 di e con John Turturro (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gigolò per caso è il film che andrà in onda in seconda serata, alle ore 00.35, su Rai Tre. Il titolo originale della pellicola è Fading Gigolò, letteralmente Gigolò sbiadito. Ecco alcune caratteristiche del film che vedremo in seconda serata. Gigolò per caso: trama, trailer, cast e curiosità Gigolò per caso nasce dall’idea di John Turturro, che c’è anche nel cast. Il film del 2013 vede in Turturro anche lo sceneggiatore principale. Il film è ambientato e girato negli Stati Uniti. Il protagonista è un libraio ebreo che deve chiudere la sua attività a Brooklyn. Questo gli causa un forte dispiacere, perché la libreria era partita da ... Leggi su nonsolo.tv

