GF Vip: arriva l’indiscrezione su Maria Teresa Ruta e Guendalina Goria (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nel toto nomi dei concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip spunta quello di una coppia formata da mamma, Maria Teresa Ruta, e figlia, Guendalina Goria. Chi sono i concorrenti del GF Vip Dalle confessioni di Barbara Alberti, ai consigli di Michele Cucuzza, il GF Vip non ha smesso di far parlare di sé. Alla vigilia della nuova edizione si accende la curiosità per scoprire i concorrenti che formeranno il cast: si è parlato di Sabrina Ferilli, poi della dama più nota di Uomini e Donne e ancora della contrarietà di Flavio Briatore all’eventuale partecipazione di Elisabetta Gregoraci, ma al momento non si hanno certezze sulla rosa completa, nonostante le dichiarazioni di Alfonso Signorini. Nelle ultime ore sono ... Leggi su thesocialpost

DisneyPlusIT : La leggenda arriva. Il film Disney #Mulan in streaming dal 4 Settembre. Guarda in anteprima rispetto al rilascio pe… - giornalettismo : Oltre al caso del #Billionaire di #Briatore, dalla Costa Smeralda arriva la notizia della chiusura di un altro noto… - mary_lomb : RT @_whattheroso: Dopo il successo di “CoronaVirus”, arriva “CoronaVirus VIP”, come se vivessimo nel palinsesto di Canale5 - giammi96it : RT @_whattheroso: Dopo il successo di “CoronaVirus”, arriva “CoronaVirus VIP”, come se vivessimo nel palinsesto di Canale5 - __m_r_s___ : RT @_whattheroso: Dopo il successo di “CoronaVirus”, arriva “CoronaVirus VIP”, come se vivessimo nel palinsesto di Canale5 -