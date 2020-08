Dalla Spagna: Messi-City, contatti avanzati. E Bartomeu chiede un faccia a faccia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Continua a tenere banco il caso di Lionel Messi che nella giornata di ieri, tramite burofax, ha comunicato al Barcellona di voler lasciare la Catalogna. Stando a quanto raccolto da El Chiringuito, Messi ha dato l’ok al padre-agente di sentire i vari club interessati, tra cui anche il Manchester City di Guardiola. Pare ci siano state delle chiamata tra le parti con la presenza di Aguero, intimo amico dell’attaccante blaugrana. Da Radio Catalunya invece fanno sapere che Bartomeu, contestato dai tifosi, ha chiesto all’argentino un confronto faccia a faccia per chiarire le divergenze e chiedere a Messi di chiarire la posizione. Foto: twitter Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

